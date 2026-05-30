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sabato, Maggio 30, 2026
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mostra “tracce di futuro”

Dal 23 Maggio al 28 Giugno sarà possibile visitare in Piazza Italia 10 a Merate, la mostra Tracce di Futuro. La mostra è visitabile gratuitamente il Sabato dalle 15.00 alle 18.30 e la Domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.

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