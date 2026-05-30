mostra “tracce di futuro”
Dal 23 Maggio al 28 Giugno sarà possibile visitare in Piazza Italia 10 a Merate, la mostra Tracce di Futuro. La mostra è visitabile gratuitamente il Sabato dalle 15.00 alle 18.30 e la Domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.
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28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
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Lecco
Lecco
30 Maggio 2026
30°C
cielo coperto
Previsioni orarie
19:00
24°/28°°C 0.03 mm 3% 2 mph 56% 1017 mb 0 mm/h
22:00
21°/24°°C 0 mm 0% 4 mph 68% 1017 mb 0 mm/h
01:00
19°/19°°C 0 mm 0% 4 mph 76% 1017 mb 0 mm/h
04:00
21°/21°°C 0 mm 0% 4 mph 73% 1016 mb 0 mm/h
07:00
22°/22°°C 0.27 mm 27% 1 mph 65% 1016 mb 0 mm/h
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