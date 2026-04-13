Il Museo della Seta Abegg di Garlate ospita, da Mercoledì 1 Aprile a Domenica 31 Maggio, la mostra Un filo di… sport La seta nell’abbigliamento sportivo del ‘900. L’esposizione, gratuita, è visitabile Sabato dalle 14.30 alle 18.30 e Domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.