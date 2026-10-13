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Mostra “Un Marziano a Lecco!? opere 1937-1989” di Ennio Morlotti

Da Giovedì 8 Ottobre a Giovedì 31 Dicembre la Galleria Bellinzona di Lecco ospiterà la mostra di Ennio Morlotti dal titolo Un Marziano a Lecco!? opere 1937-1989. La mostra, curata da Oreste Bellinzona e Amici sarà visibile presso la Sala Helenio e la Sala Josè da martedì a sabato dalle 14.30 alle 19.00 e il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.30.

 

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