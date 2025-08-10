RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
32.5 C
Comune di Lecco
lunedì, Agosto 11, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Mostra “UROBORO” di Marina Apollonio

Dal 10 Luglio al 26 Ottobre sarà possibile visitare la mostra UROBORO di Marina Apollonio presso il centro espositivo San Nicolao Arte Contemporanea e il Museo Giancarlo Vitali di Bellano. La mostra è curata da Chiara Gatti.

Lunedì 11 agosto alle 18.00 e Sabato 20 settembre alle 11.00, sarà possibile assistere alla visita guidata con la curatrice Chiara Gatti della Mostra UROBORO di Marina Apollonio presso San Nicolao Arte contemporanea e al Museo Giancarlo Vitali a Bellano.

Il costo del biglietto ingresso ai due siti è di 6 euro.

Prenotazione obbligatoria a gruppi@comune.bellano.lc.it

 

Tags: , , ,

Data

10 Luglio 2025 - 26 Ottobre 2025
Ongoing...

Ora locale

  • Fuso orario: America/New_York
  • Data: 10 Luglio 2025 - 26 Ottobre 2025

Luogo

Museo Giancarlo Vitali e San Nicolao Arte Contemporanea - Bellano
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -