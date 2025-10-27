Mostra “Villeggiatura sull’acqua” a Calolziocorte

Il Monastero di Santa Maria del Lavello, a Calolziocorte, propone, da Giovedì 23 Ottobre a Domenica 23 Novembre, la mostra Villeggiatura sull’acqua: una selezione di incisioni che illustrano il tema della villeggiatura nelle ville di delizia della zona e lungo il ramo orientale del Lago di Como.

La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile da lunedì a venerdì dalle 09:30 alle 12:30; sabato e domenicadalle 09:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00.