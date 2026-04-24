Motobenedizione Aurora 2026

Il gruppo sportivo Aurora San Francesco sezione Bikers organizza per Domenica 26 Aprile la tradizionale Motobenedizione Aurora. Il ritrovo è fissato per le 8.30 in Piazza Cappuccini a Lecco, mentre alle 10.00 inizierà il motogiro che si concluderà con la benedizione di moto e bikers. L’atto conclusivo sarà un pasto a base di risotto per tutti i partecipanti. Il costo è di partecipazione è di 5 euro, l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza.