Montevecchia si prepara ad accendere i motori della terza edizione della Müntavegia Beer Fest. L’evento, patrocinato dal Comune di Montevecchia e organizzato da ProMontevecchia, torna Venerdì 5 e Sabato 6 giugno presso l’Area Impianti Sportivi. La manifestazione nasce con una formula armonica che mette al centro la qualità a 360 gradi: una proposta dove la buona musica, l’arte della griglia e la tradizione della birra artigianale si fondono per far vivere il borgo.

L’intero utile della manifestazione sarà devoluto a sostegno dei progetti sociali e delle attività che l’Associazione promuove sul territorio.

Sul fronte gastronomico, la festa propone un connubio unico nato dalla stretta collaborazione con BBQ Lab. Il menu saprà unire la tecnica del vero barbecue americano low & slow (lenta cottura a bassa temperatura) ai sapori autentici della nostra terra.

La cucina sarà infatti interamente costruita attorno alla valorizzazione dei prodotti a chilometro zero provenienti dalle attività di Montevecchia e d’intorni: dai ricchi taglieri per l’aperitivo alle carni selezionate, passando per i tradizionali formaggi di capra e vaccini della zona, fino ai salumi artigianali e a un fresco carretto di gelati.

A bagnare e valorizzare questa ricca offerta culinaria ci sarà una selezione di birre artigianali del Birrificio DuLac. Le pluripremiate creazioni della realtà locale sono state accuratamente scelte per sposarsi a filiera corta con i piatti del menu. Dalle birre più fresche e beverine, ideali per l’aperitivo al tramonto, a quelle più strutturate e affumicate, pensate per esaltare le note decise delle carni alla griglia, ogni spillatura sarà un omaggio alla cultura artigianale del territorio.

A completare l’atmosfera di festa ci penserà un palinsesto musicale di grande impatto, pensato per far ballare e cantare un pubblico di tutte le età:

Venerdì 5 giugno: saliranno sul palco i Delirio Musicale Collettivo (Time Travel Party Band), con uno spettacolo travolgente fatto di medley, mashup e i più grandi successi pop-rock di sempre.

saliranno sul palco i (Time Travel Party Band), con uno spettacolo travolgente fatto di medley, mashup e i più grandi successi pop-rock di sempre. Sabato 6 giugno: sarà il turno di Rotta X Casa di Max, la tribute band che porterà sul palco tutta l’energia e le hit storiche degli 883 e di Max Pezzali.

La manifestazione è pensata per accogliere l’intera comunità anche nel pomeriggio. Sabato, dalle 16:00 alle 17:30, spazio al benessere con i circuiti di allenamento all’aperto organizzati da EPIC. Per i più piccoli, invece dalle ore 18:00, sarà allestita un’area dedicata con giochi, animazione e attività creative curate da Le Feste di Mirtillo.