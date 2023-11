il GRUPPO TEATRALE IN CAMMINO

Cassina de’Pecchi MI

presenta:

Musical

UNA SUORA FUORI DAL CORO

Regia Anna Maria Ponzellini

Coreografie Gianluca Deponti

Disegno Luci Daniele Pirotta

Audio Sebastiano Zucchelli

Una suora fuori dal coro, liberamente ispirato a due celebri film con Whoopi Goldberg, vede in scena una trentina di giovani e adulti che sanno mettersi in gioco con l’energia dei personaggi che interpretano. Uno spettacolo brioso e coinvolgente in due atti, un turbinio di emozioni suscitate da musica, canto, recitazione, danza. Giochi di luci, canzoni trascinanti e balli che vi faranno alzare dalle poltrone. Uno spettacolo divertente per un sabato in compagnia.