Al via il Nameless Music Festival 2026. Il Bione a Lecco ospiterà da Sabato 30 Maggio a Lunedì 1 Giugno alcuni tra i nomi più in voga della musica italiana e mondiale. Tra cantanti e dj spiccano i nomi di Calvin Harris, Fisher, John Summit, Tonypitony, 18k e Clara. Una 3 giorni di musica e divertimento. Tutte le informazioni riguardanti parcheggi alloggi e biglietti sono disponibili a questo link.