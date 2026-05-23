Nameless Music Festival 2026
Al via il Nameless Music Festival 2026. Il Bione a Lecco ospiterà da Sabato 30 Maggio a Lunedì 1 Giugno alcuni tra i nomi più in voga della musica italiana e mondiale. Tra cantanti e dj spiccano i nomi di Calvin Harris, Fisher, John Summit, Tonypitony, 18k e Clara. Una 3 giorni di musica e divertimento. Tutte le informazioni riguardanti parcheggi alloggi e biglietti sono disponibili a questo link.
Prossimi eventi
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
21 Mar 2026 - 27 Set 2026
Mostra: “HOKUSAI. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa”
Palazzo delle Paure di Lecco
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Lecco
Lecco
25 Maggio 2026
21°C
nubi sparse
Previsioni orarie
07:00
22°/24°°C 0 mm 0% 3 mph 71% 1028 mb 0 mm/h
10:00
26°/29°°C 0.31 mm 31% 3 mph 56% 1029 mb 0 mm/h
13:00
32°/32°°C 0.27 mm 27% 5 mph 32% 1027 mb 0 mm/h
16:00
32°/32°°C 0.14 mm 14% 5 mph 34% 1027 mb 0 mm/h
19:00
29°/29°°C 0.04 mm 4% 3 mph 58% 1027 mb 0 mm/h
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