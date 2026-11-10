Nando Bosisio presenta “Magnifica Humanitas”

Magnifica Humanitas di Leone XIV è la lunga e approfondita riflessione del Papa sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale (come recita il sottotitolo).

Dopo una ripresa sintetica della storia (che inizia con la Rerum Novarum di Leone XIII nel 1891) e dei grandi principi della Dottrina sociale della Chiesa – il bene comune, la destinazione universale dei beni, la sussidiarietà, la solidarietà e la giustizia sociale –, il documento affronta le grandi questioni poste dal progresso attuale della tecnica, nella piena consapevolezza che “negli ultimi anni è diventato sempre più evidente quanto rapidamente e profondamente la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale e la robotica stiano trasformando il nostro mondo” e che, rispetto agli sviluppi passati della tecnica, “oggi ci troviamo dinanzi a una situazione nuova, in cui la potenza e la pervasività delle tecnologie emergenti si innestano nella trama della quotidianità, plasmano i processi decisionali e incidono in profondità sull’immaginario collettivo”.

Come ha detto il Papa nella conferenza di presentazione dell’Enciclica: “Come Chiesa non possediamo risposte tecniche, né cerchiamo di sostituirci agli esperti, ma portiamo una sapienza sull’umano di cui il nostro tempo ha disperatamente bisogno”.

Si tratta di costruire insieme una città impostata sul bene comune, accettando il limite e la fragilità della condizione umana, realizzando il desiderio di pienezza dell’essere umano non attraverso le illusioni di un potenziamento senza limiti (secondo le narrazioni del postumanesimo e del transumanesimo), ma “là dove libertà e responsabilità si intrecciano con la cura reciproca e la vera solidarietà e dove il progresso si misura sulla dignità di ciascuno e sul bene dei popoli”.

Nei 245 paragrafi dell’enciclica vengono affrontati tantissimi argomenti (l’enciclica è un piccolo trattato dell’intera dottrina sociale della Chiesa) e vengono analizzati e giudicati gli impatti e i rischi della rivoluzione digitale nei campi della comunicazione pubblica, dell’educazione, del mondo del lavoro, delle nuove dipendenze e ingiustizie, delle relazioni internazionali e della guerra.

“La magnifica umanità creata da Dio – donata e mostrata nella sua pienezza in Cristo e che nessuna macchina potrà mai sostituire nel suo splendore – si trova oggi di fronte ad una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele (seguendo una logica di potenza) o edificare la città dove Dio e l’umanità abitano insieme (nel condiviso lavoro di costruzione della civiltà dell’amore)”.

La presentazione del testo papale da parte del prof. Nando Bosisio, già docente di filosofia e storia al Liceo ‘Agnesi’, giovedì 12 novembre, vuole essere soprattutto un pressante invito alla lettura diretta, per intero, con calma, dell’importante documento di Papa Leone XIV.

La serata sarà al Centro Parrocchiale di Osnago alle ore 21.