Natale a Civate
Arriva il Natale a Civate: l’amministrazione comunale ha creato un calendario ricco di eventi rivolti alla cittadinanza per celebrare in armonia il periodo delle feste. Di seguito le iniziative in programma:
- Domenica 7 Dicembre – Gita ai Mercatini di Natale ad Aosta con AIDO
- Lunedì 8 Dicembre, dalle 14.00 in P.za Antichi Padri Aspettando il Natale con VIVICIVATE e alle ore 17.00 Accensione Luminarie di Natale.
- Sabato 13 Dicembre, dalle 15.00 presso il centro Esedra Esedra Christmas Party: Babbo Natale ti Aspetta!
- Domenica 14 Dicembre, alle 11.00 Festa di Natale della Polisportiva di San Vito; alle 16.00 Presepe Vivente.
- Mercoledì 17 Dicembre, alle 20.00 in Oratorio Scambio di Auguri tra i Collaboratori Parrocchiali.
- Venerdì 19 Dicembre, alle 21.00 in Chiesa Parrocchiale Concerto di Natale del Corpo Musicale di Civate.
- Domenica 21 Dicembre, alle 16.00 in Chiesa Parrocchiale Concerto di Natale della Corale di San Pietro al Monte.
- Martedì 23 Dicembre, Fiaccolata al Monte Cornizzolo con SEC, a seguire celebrazione della S. Messa.
- Martedì 23 e Mercoledì 24 Dicembre, Trippa degli Alpini.
- Mercoledì 24 Dicembre, nel pomeriggio Arriva Babbo Natale con VIVICIVATE e Pive Natalizie con il Corpo Musicale di Civate.
- Venerdì 26 Dicembre, nel pomeriggio Tombolata di Natale a Cura della Parrocchia e alle 17.30 Concerto di Santo Stefano con SPIRABILIA presso il Complesso di San Calocero.
- Sabato 27 Dicembre, alle 10.30 presso la Basilica di San Pietro al Monte, S. Messa in ricordo di don Vincenzo Gatti (in occasione dei 10 anni dalla sua nascita al cielo)
Prossimi eventi
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
14 Ott 2025 - 16 Dic 2025
Programmazione Cine Minimo
Spazio Teatro Invito in Via Ugo Foscolo, 42 Lecco
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
Meteo
..
..
..
..
..