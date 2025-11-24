Natale in Armonia a Osnago
In occasione delle festività natalizie, come ogni anno, il Comune di Osnago organizza la rassegna Natale in Armonia, che porterà un tocco di magia ad Osnago, intrecciando Cultura e arte in un festoso viaggio musicale. Tutti gli eventi sono a Ingresso Libero. Di seguito il programma della rassegna:
- Sabato 29 novembre alle ore 20.45 presso la Chiesa Parrocchiale Un Nuovo Noel, Concerto di Natale con Schola Cantorum e i Ragazzi della Rosa Blu.
- Mercoledì 3 dicembre alle ore 20.45 presso la Sala Civica Prima della Prima, Il Musicologo e musicista Marco Moiraghi presenta Genesi e segreti dell’opera di Sostakovic.
- Domenica 7 dicembre alle ore 17.30 presso il Cine Teatro Sironi Lady Macbeth del Distretto di Mcensk di Dmitri Sostakovic, Opera, Proiezione in Diretta della Prima del Concerto alla Scala di Milano. Buffet nelle pause.
- Sabato 13 dicembre alle ore 21.00 presso lo Spazio Fabrizio De Andrè Poker di Natale con Germano Lanzoni, Folco Orselli, Flavio Pirini, special star Mary Sarnataro. L’eccellenza della “scuola milanese” del teatro-cabaret e della canzone d’autore.
- Sabato 20 dicembre alle ore 18.30 presso lo Spazio Fabrizio De Andrè Concerto di Natale, Orchestra Suzuki di Osnago e dei gruppi Lullaby e CML.
- Domenica 21 dicembre alle ore 10.30 presso la Sala Civica, Natale con i Volontari, Festa e consegna dei riconoscimenti civici, brindisi e auguri.
- Martedì 23 dicembre alle ore 17.00 presso lo Spazio Fabrizio De Andrè, Un Natale dal Salvare. Merenda e Spettacolo per bambini ma rivolto a tutti, famiglie, adulti, nonni e… Renne.
- Mercoledì 24 dicembre dalle 15.30 alle 17.30 Auguri da tutta la Banda! Il Corpo Musicale di Osnago-Lomagna in giro per le contrade farà gli auguri suonando i migliori brani natalizi.
- Lunedì 6 gennaio alle ore 17.00 presso la Sala Civica, Concerto per l’Epifania. Concerto per chiudere in armonia le festività natalizie, a cura del Corpo musicale Osnago-Lomagna.
Prossimi eventi
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
14 Ott 2025 - 16 Dic 2025
Programmazione Cine Minimo
Spazio Teatro Invito in Via Ugo Foscolo, 42 Lecco
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
Meteo
..
..
..
..
..