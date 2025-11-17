“Natale in Centro” mercatini e feste a Molteno
L’Amministrazione Comunale di Molteno organizza l’edizione 2025 di Natale in Centro per Domenica 7 Dicembre, dalle 8.30 alle 17.30. Presso Piazza Risorgimento e Via Roma sarà possibile visitare i mercatini natalizi, realizzati a cura di commercianti, hobbisti e associazioni del territorio.
Nel corso dell’intera giornata verrà addobbato l’Albero di Natale, con i bambini che potranno appendere le decorazioni, aiutati dai Trampolieri.
Durante la giornata sono programmate numerose iniziative:
- i volontari del Gruppo Amici di Molteno prepareranno la trippa per tutti e il PSG MoltenoBrongio preparerà la cazzuola;
- gli zampognari creeranno atmosfere natalizie con la loro musica;
- i volontari dell’Associazione GRI Italia cureranno l’iniziativa “Imbuca la tua lettera per Babbo natale”;
- dalle 10.00 alle 12.30 i Trampolieri tra le nuvole sfileranno per le vie del centro;
- per le vie del paese e presso la sede dell’Associazione Pensionati Moltenesi si terrà la mostra di pittura a cura di Bruno Franchi;
- alle 15.30 inizierà il laboratorio per bambini con letture animate “Tra le stelle con Santa Lucia”, presso la sala mensa della Scuola Primaria. È necessaria la prenotazione ai contatti della Biblioteca: 031-3573825 oppure biblioteca@comune.molteno.lc.it
In caso di maltempo le variazioni saranno comunicate sul sito e sulla pagina Facebook del Comune di Molteno. Sono assicurati gli stand delle associazioni presso la palestra della Scuola Secondaria.
