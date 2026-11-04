Natura Disarmata – Perchè la nuova riforma venatoria è un pericolo per tutti

L’iter parlamentare del disegno di legge sulla caccia sta per concludersi. Il testo verrà portato alla Camera per il voto nelle prossime settimane, con il piccolo problema che non è stato concesso alla Commissione Agricoltura il tempo necessario per esaminare gli emendamenti.

Perché si sta accelerando così tanto su questo decreto? Quali sono i suoi punti più critici? Che rischi ci sono per la fauna e la sicurezza delle persone?

Di questi argomenti si parlerà in Natura Disarmata, l’incontro previsto per Martedì 10 Novembre alle 20.45 nella sala civica Sandro Pertini di Osnago, con il contributo e la testimonianza di esperte ed associazioni del territorio.

Ingresso libero, streaming sulla pagina YouTube di Progetto Osnago.