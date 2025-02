Da Sabato 1 a Lunedì 24 Marzo la biblioteca comunale di Barzanò ospiterà la mostra fotografica “NEKUDALEKO, foto scattate lungo i 9288 km della ferrovia Transiberiana“.

Monica Consonni (1992) e Mattia Pozzi (1987) sono fotografi per passione. Quando non sono al lavoro viaggiano in giro per l’Europa (soprattutto dell’est) alla ricerca di luoghi ed esperienze da immortalare con le loro macchine fotografiche. Appassionati di architettura brutalista dell’ex blocco sovietico, hanno realizzato diversi progetti fotografici con lo pseudonimo “The Vostok way”: la mostra con scatti della centrale nucleare di Chernobyl’ e della zona di esclusione, il progetto a lungo termine “Socialist Utopia” dove raccolgono in un inventario sempre in aggiornamento architettura da tutti i Paesi oltre “l’ex cortina di ferro” e infine “Nekudaleko”, un personale racconto della Transiberiana.

La mostra è un dialogo tra persone e luoghi lungo la ferrovia transiberiana, tra di loro geograficamente lontani ma molto intimi e vicini, che raccontano una storia comune. Questo contrasto si riassume nel titolo, unione inventata delle parole russe “nekuda” (nessun luogo) e “daleko” (lontano).

La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile lunedì, mercoledì e venerdì ore 15.00 – 18.00, giovedì e domenica ore 10.00 – 12.00 e sabato ore 9.00 – 12.00.