Il Comune di Oliveto Lario propone un viaggio affascinante nel sottosuolo del Tivano con una serata divulgativa dedicata alla geospeleologia, alla scoperta delle meraviglie naturali celate sotto uno dei territori più suggestivi del Triangolo Lariano.
Nel cuore del Tivano
Prossimi eventi
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
21 Mar 2026 - 27 Set 2026
Mostra: “HOKUSAI. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa”
Palazzo delle Paure di Lecco
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Lecco
Lecco
10 Giugno 2026
21°C
nubi sparse
Previsioni orarie
19:00
21°/21°°C 1 mm 100% 10 mph 66% 1012 mb 0 mm/h
22:00
18°/20°°C 0 mm 0% 9 mph 69% 1013 mb 0 mm/h
01:00
16°/17°°C 0 mm 0% 7 mph 73% 1015 mb 0 mm/h
04:00
15°/15°°C 0 mm 0% 6 mph 72% 1017 mb 0 mm/h
07:00
18°/18°°C 0 mm 0% 5 mph 66% 1017 mb 0 mm/h
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