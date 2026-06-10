RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
mercoledì, Giugno 10, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Nel cuore del Tivano

 

Venerdì 12 giugno, alle ore 20.45, presso l’Oratorio di Onno in via Dante, si terrà l’incontro dal titolo Nel cuore del Tivano, promosso dalla Biblioteca di Oliveto Lario in collaborazione con le realtà speleologiche del territorio.

Ospite della serata sarà la dott.ssa Paola Tognini, che guiderà il pubblico in un percorso tra cavità naturali, fenomeni geologici e ambienti sotterranei di grande interesse scientifico e naturalistico. Attraverso immagini, racconti ed esperienze sul campo, l’incontro offrirà l’opportunità di conoscere più da vicino il patrimonio nascosto del complesso del Tivano e l’attività di esplorazione e ricerca svolta dagli speleologi.

L’ingresso è libero.

 

 

 

Tags: , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
10 Giugno 2026
temperature icon 21°C
nubi sparse
66 %
1012 mb
10 mph
Raffica di Vento: 16 mph
Nuvole: 65%
Visibilità: 10 km
Alba: 04:32
Tramonto: 20:11
Previsioni orarie
19:00
temperature icon
21°/21°°C 1 mm 100% 10 mph 66% 1012 mb 0 mm/h
22:00
temperature icon
18°/20°°C 0 mm 0% 9 mph 69% 1013 mb 0 mm/h
01:00
temperature icon
16°/17°°C 0 mm 0% 7 mph 73% 1015 mb 0 mm/h
04:00
temperature icon
15°/15°°C 0 mm 0% 6 mph 72% 1017 mb 0 mm/h
07:00
temperature icon
18°/18°°C 0 mm 0% 5 mph 66% 1017 mb 0 mm/h
..
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -