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Nel segno di Ella, Miles, William e John: il duo Cornacchia-Costa suona “La dolce musica – da Bach a Rota”

Torna con un nuovo appuntamento Nel segno di Ella, Miles, William e John la rassegna della XXIII edizione di Brianza Classica, il circuito cameristico interprovinciale dell’Associazione Early Music Italia ETS diretto dal Maestro Giorgio Matteoli, che si svolge nelle Province di Monza e Brianza e Lecco.

Domenica 15 novembre, alle 17.00, torna l’apprezzato Duo Cornacchia – Costa che, a Cremella, si esibirà nel concerto La dolce musica – da Bach a Rota. Nella sala parrocchiale Giovanni Paolo II, il Maestro Giorgio Costa al pianoforte accompagnerà il flauto traverso di Elena Cornacchia in un raffinato viaggio musicale che attraversa epoche e linguaggi, dalla grande tradizione classica alle più celebri melodie del cinema. Il programma si apre con il rigore barocco di Bach e prosegue con il lirismo romantico della Sonata Arpeggione di Schubert, per poi condurre il pubblico nelle suggestive atmosfere cinematografiche di Silvestri, Williams e Morricone. A chiudere la serata saranno le intramontabili melodie di Nino Rota, nel segno del suo inconfondibile genio musicale e del suo legame con il cinema di Fellini.

Un percorso sonoro eclettico e coinvolgente, capace di intrecciare eleganza, emozione e memoria.

Per restare sempre aggiornati sulle iniziative della rassegna, oltre al sito e ai social, è nata Classic Appeal l’App di Brianza Classica, in cui si possono trovare informazioni sui concerti e sui musicisti, approfondimenti, foto e video. È disponibile gratuitamente scaricandola dagli store del proprio smartphone o attraverso il seguente link.

Agli spettacoli viene garantita la massima accessibilità, anche sotto il profilo economico, al fine di promuovere la diffusione e la conoscenza del repertorio musicale classico, ciò è reso possibile grazie al sostegno dei Comuni, delle Istituzioni e degli Sponsor. Il costo del biglietto, se non diversamente specificato, è pari a 1€, gratuito per i disabili con certificato.

 

 

 

 

 

 

 

 

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