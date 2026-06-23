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Nel segno di Pergolesi e Mozart: il Quartetto d’archi Gershwin suona “Il rock dai Beatles ai Queen”

Nel segno di Pergolesi e Mozart, la prima rassegna della XXIII edizione di Brianza Classica, il circuito cameristico interprovinciale dell’Associazione Early Music Italia ETS diretto dal Maestro Giorgio Matteoli, che si svolge nelle Province di Monza e Brianza e Lecco, torna con un nuovo appuntamento.

Domenica 28 giugno, alle 21.00 da Parco di Villa Concordia a Robbiate, il quartetto d’archi Gershwin vi invita a vivere un affascinante viaggio attraverso Il rock dai Beatles ai Queen.

I Beatles hanno segnato una svolta decisiva nella musica contemporanea, rivoluzionando il linguaggio del rock e lasciando un’impronta indelebile su intere generazioni di artisti. Partiti dalle radici del rock ’n’ roll degli anni ’50, hanno saputo trasformare il loro stile in una continua ricerca sonora, dando vita a un repertorio innovativo, originale e senza tempo.

I Queen, formatisi a Londra nel 1970, hanno dato vita a un universo musicale inconfondibile, fondendo rock, opera, hard rock e sonorità progressive in uno stile spettacolare e travolgente. La voce straordinaria e la presenza scenica di Freddie Mercury, unite al talento compositivo e chitarristico di Brian May, hanno reso immortali brani entrati nella storia della musica, come la celebre Bohemian Rhapsody.

A rendere ancora più intensa e suggestiva questa esperienza sarà l’esecuzione del quartetto d’archi, capace di donare nuova emozione a pagine leggendarie del rock e di coinvolgere il pubblico in un’atmosfera unica.

 

 

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