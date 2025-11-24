“Nel segno di Ravel” – Concerto “Suoni in movimento: omaggi e fantasie tra cinema e classica”

Nel segno di Ravel, la rassegna autunnale della XXII edizione di Brianza Classica, il circuito cameristico interprovinciale dell’Associazione Early Music Italia diretta dal Maestro Giorgio Matteoli, che si svolge nelle Province di Monza e Brianza e Lecco torna con un nuovo appuntamento.

Venerdì 28 novembre alle 20.30, nella Chiesa di San Vincenzo a Viganò, ci sarà il concerto Suoni in movimento: omaggi e fantasie tra cinema e classica. Protagonista della serata, il Trio Rospigliosi formato da Mattia Dugheri alla chitarra solista, Lapo Vannucci alla chitarra e Luca Torrigiani al pianoforte, che condurrà il pubblico attraverso un viaggio musicale che intreccia la raffinatezza della tradizione classica con le suggestioni del grande schermo.

Il programma alterna prime esecuzioni assolute e celebri pagine cameristiche, passando dalle antiche danze rivisitate di Francesco Di Fiore, alle atmosfere evocative di Vito Nicola Paradiso, dai ritmi argentini di Maximo Diego Pujol alle fantasie ispirate al genio di Morricone e Rota. Un mosaico sonoro che celebra l’arte della contaminazione musicale: pianoforte e chitarre dialogano tra virtuosismo e poesia, in un percorso emozionante tra tradizione e modernità, sala da concerto e magia del cinema.

L’ingresso agli spettacoli è libero e la partecipazione è gradita anche senza prenotazione. Per chi volesse comunicare in anticipo la propria presenza è possibile chiamare o scrivere al numero 335.5461501 a partire dal lunedì prima del concerto.