Nel Segno di Ravel: “Gran recital lirico” con il soprano Forooz Razavi e il pianista Andrea Scalzo

Torna Nel segno di Ravel la rassegna autunnale della XXII edizione di Brianza Classica, il circuito cameristico interprovinciale dell’Associazione Early Music Italia diretta dal Maestro Giorgio Matteoli, che si svolge nelle Province di Monza e Brianza e Lecco.

Domenica 16 novembre alle 20.30 la rassegna farà tappa a Cremella dove, nella Sala Parrocchiale Giovanni Paolo II, il soprano Forooz Razavi accompagnata al pianoforte da Andrea Scalzo, con il concerto Gran recital lirico, condurrà il pubblico attraverso un viaggio musicale tra due mondi: dalla raffinatezza impressionista e le atmosfere sognanti di Debussy, alle passioni incandescenti delle opere di Puccini e Verdi. Un’esperienza che unisce il virtuosismo pianistico all’intensità del melodramma, creando un percorso sonoro ed emozionale di grande intensità.

L’ingresso allo spettacolo è libero e la partecipazione è gradita anche senza prenotazione. Per chi volesse comunicare in anticipo la propria presenza è possibile chiamare o scrivere al numero 3355461501 a partire dal lunedì prima del concerto.