mercoledì, Dicembre 10, 2025
“Nel segno di Ravel”: l’Aura Trio performa “Profumo di donna”

Nel segno di Ravel, la rassegna autunnale della XXII edizione di Brianza Classica, il circuito cameristico interprovinciale dell’Associazione Early Music Italia diretta dal Maestro Giorgio Matteoli.

Domenica 14 Dicembre, alle 20.30, la chiesa dei Santi Giuseppe e Floriano di Verderio, ospiterà l’Aura Trio formato da Simona Foglietta al violino, Maria Antonietta Gramegna al violoncello e Anna Rosaria Valanzuolo al pianoforte. Il concerto, dal titolo Profumo di donna prevede interpretazioni al femminile scritte da e per donne, con piccole ma significative divagazioni. Le tre artiste si muovono in perfetto equilibrio tra ragione e sentimento, mescolando rigore e istinto, sobrietà e passionalità, dando così vita a un’esecuzione che, per l’efficacia nella comunicazione e per il grande coinvolgimento emotivo col pubblico, risulta sempre molto apprezzata.

L’ingresso agli spettacoli è libero e la partecipazione è gradita anche senza prenotazione. Per chi volesse comunicare in anticipo la propria presenza è possibile chiamare o scrivere al numero 3355461501 a partire dal lunedì prima del concerto.

