Non sei come pensavo che fossi – accogliere l’omosessualità dei figli con amore e comprensione

La serata inizierà con la proiezione del film-documentario “Due Volte Genitori” del regista Claudio Cipelletti, un’opera toccante che esplora il tema del coming out, dell’amore incondizionato e del sostegno familiare

Dopo la proiezione, vi invitiamo a partecipare a un dialogo aperto sul percorso verso la comprensione di orientamenti sessuali e/o identità di genere differenti dalle proprie aspettative di genitori. Affronteremo insieme le sfide e le emozioni che emergono nel momento del coming out come persone LGBTQIA+ dei propri figli. Un’occasione per riflettere sull’importanza del sostegno e dell’inclusione familiare