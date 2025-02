“Non solo 8 Marzo”, a Mandello lo spettacolo “Fiori d’acciaio”

L’8 marzo è la giornata dedicata alle battaglie storiche e alle conquiste delle donne in termini di diritti: ancora oggi si è alle prese con le discriminazioni politiche e sociali. In questo giorno si ricorda, anno dopo anno, quello che è stato fatto dalle donne in ogni tempo e luogo e le conquiste raggiunte.

Per sottolineare questa ricorrenza l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Mandello del Lario, Doriana Pachera, ha organizzato una serie di eventi che si svolgeranno appunto durante il mese di marzo. Il 28 marzo sono previsti due momenti:

Alle 18 in Sala del Consiglio si ricorderà Zaira Spreafico a vent’anni dalla sua morte. Interverranno Carla Andreotti, Domenico Galbiati e Alessia Fumagalli. A Zaira Spreafico Mandello deve la sede de La Nostra Famiglia. La serata si chiama “Zaira, il carisma di una donna“. Alle 21 presso la cantina dell’Enoteca Comini Linda Spandri ci intratterrà con il suo spettacolo musicale “Eileen- musica e parole al femminile“. Al termine dello spettacolo verranno estratti i vincitori del Concorso “Ad ogni ritratto il suo autore”.