“Non solo 8 Marzo”, a Mandello una conferenza sulle streghe

L’8 marzo è la giornata dedicata alle battaglie storiche e alle conquiste delle donne in termini di diritti: ancora oggi si è alle prese con le discriminazioni politiche e sociali. In questo giorno si ricorda, anno dopo anno, quello che è stato fatto dalle donne in ogni tempo e luogo e le conquiste raggiunte.

Per sottolineare questa ricorrenza l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Mandello del Lario, Doriana Pachera, ha organizzato una serie di eventi che si svolgeranno appunto durante il mese di marzo. Il 7 marzo in Sala Civica alle 21 il prof. Gian Luigi Daccò ci parlerà di streghe attraverso il suo libro La donna del gioco, alcune pagine del quale verranno lette dal prof. Gianfranco Scotti. Inoltre nei giorni 7, 10 e 11 Marzo il Gruppo Favolare sarà presente nelle classi quarte e quinte della Scuola Primaria Pertini e dell’Ist. Santa Giovanna Antida per letture sulla parità di diritti.