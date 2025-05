“Non solo Sagra” a Rogeno

L’unità pastorale di Rogeno-Casletto in collaborazione con le associazioni del paese e il patrocinio del Comune Di Rogeno organizzano “Non solo Sagra” presso il Centro Sportivo Parrocchiale di Casletto in Via XXIV Maggio 60 a Rogeno. L’evento inizierà Venerdì 30 Maggio con un concerto alle 21.00 della band pop rock Beardheart Acoustic Trio, proseguirà Sabato 31 con una serata danzante per gli amanti del liscio e un maxischermo su cui guardare la finale di Champions League per gli appassionati di calcio. L’evento continua anche il primo giugno con un’altra serata di liscio e si conclude all’ora di pranzo di Lunedì 2 Giugno. Durante ogni serata ci sarà la possibilità di gustare piatti preparati dalla cucina sul momento.