NON SOLO SAGRA – ROGENO

Organizzato dalla parrocchia di Casletto in collaborazione con le associazioni del paese e il patrocinio del Comune Di Rogeno.

venerdì 26 maggio

19.30 apertura cucina🥂

21.00 musica e cabaret con Magnicomi 🧑‍🎤

sabato 27 maggio

🍽 19.00 apertura cucina🥂

21.00 ballo liscio con il duo Jose Music Band 🕺

domenica 28 maggio

12.30 apertura cucina – pranzo su prenotazione

18.00 Santa Messa 🙏

19.00 apertura cucina🍻

21.00 musica Folk con All Aboard 🪕

———————————————————

🥘MENU’ 🍝

– Spaghetti allo scoglio

– Spaghetti al pomodoro

– Fritto misto

– Calamari

– Cozze

– Pesce in carpione

– Caprino

– Panino con salamella

– Patatine fritte

BIRRA

– Pedavena Pils (alc. 5,0%)

– Pedavena Ambrata (alc. 5,9%)

Per prenotazioni: nonsolosagra@gmail.com

———————————————————

DOVE SIAMO

Centro Sportivo Parrocchiale di Casletto – Via XXIV Maggio N.60 ROGENO (LC)

Segui le indicazioni > https://goo.gl/maps/6iumDkYQBpnc5qhJ9

PARCHEGGIO

A pochi passi sono disponibili vari parcheggi gratuiti

P 1 – Strada Vicolo del Ronco

P 2 – Via XXIV Maggio

P 3 – Via Provinciale (Cimitero)

P 4 – Via XXIV Maggio (ex Asilo)

P 5 – Viale della Stazione

P 6 – Viale Piave (vicinanze passaggio a livello ferrovia)

P 7 – Viale Piave (Area Mercatoria)

P 8 – Via al Lago

P 9 – Via Giuseppe Mazzini (GItalia)

TUTTO COMPLETAMENTE AL COPERTO

Tendone con posti a sedere!

VI ASPETTIAMO