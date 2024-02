Non tutti i santi vengono per nuocere

Silvestro è un aiuto archivista che l’amministrazione dell’archivio segreto del Vaticano ha dimenticato nello scantinato. Da anni svolge umilmente il suo

lavoro occupandosi della prima selezione e catalogazione degli antichi testi.

Un giorno trova un manuale con un corso per diventare santo. Lo studia e impara a fare i miracoli. Il terremoto in Vaticano è enorme, perfino il Papa si interessa a lui. Ma i Santi sono sempre stati soggetti difficili da trattare per la Chiesa, qualcuno, dall’alto, lo dovrà convincere che, nonostante la santità, è bene che rimanga a fare l’archivista senza combinare guai per il mondo.