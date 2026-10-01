Note al museo: concerto “Capelli Tour”
Sabato 3 Ottobre alle 17.00, presso Cerabino Pianoforti di Lecco si terrà uno degli otto appuntamenti della sezione autunnale 2026 della rassegna Note al Museo, in cornici d’arte, storia e natura promossa dall’Associazione di musica e cultura Mikrokosmos APS con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura (Acinque Energia, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Lario reti Holding, Silea), della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e della Provincia di Bergamo.
La rassegna, nata nel 2020, promuove un circuito di sedi museali e artistiche di pregio, con eventi musicali e visite guidate, toccando le Province di Lecco, Como, Bergamo e Monza Brianza.
Prossimi eventi
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
12 Apr 2026 - 04 Ott 2026
Mostra: “C’era la neve – Abitare il cambiamento”
Ca’ Martì - il Museo e la Valle dei Muratori - Carenno
16 Mag 2026 - 01 Nov 2026
mostra “Devota – Arte e sacro, territorio e comunità”
Chiesa di Santa Marte; Chiesa dei Santi Nazaro e Celso; Chiesa di San Rocco; Chiesa di Sant'Andrea; Santuario della Madonna delle Lacrime - Bellano
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Lecco
Lecco
1 Ottobre 2026
20°C
nubi sparse
Previsioni orarie
22:00
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