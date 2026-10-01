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Note al museo: concerto “Capelli Tour”

Sabato 3 Ottobre alle 17.00, presso Cerabino Pianoforti di Lecco si terrà uno degli otto appuntamenti della sezione autunnale 2026 della rassegna Note al Museo, in cornici d’arte, storia e natura promossa dall’Associazione di musica e cultura Mikrokosmos APS con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura (Acinque Energia, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Lario reti Holding, Silea), della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e della Provincia di Bergamo.
La rassegna, nata nel 2020, promuove un circuito di sedi museali e artistiche di pregio, con eventi musicali e visite guidate, toccando le Province di Lecco, Como, Bergamo e Monza Brianza.
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