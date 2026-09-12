Note al Museo: “Note da Oscar” e “Diapositive Musicali”

Il Comune di Valmadrera propone, per il weekend del 26 e 27 settembre, un programma che unisce musica, cultura e valorizzazione del patrimonio culturale cittadino. L’iniziativa, realizzata con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura e dell’Associazione Mikrokosmos APS, si inserisce nel progetto Note al Museo, ormai divenuto un appuntamento riconoscibile e apprezzato dal pubblico. Gli appuntamenti sono gratuiti e non è richiesta prenotazione.

Il programma musicale si aprirà sabato 26 settembre alle 17.00 con il concerto Note da Oscar, che vedrà protagonisti Gabriele Oliveti (violino), Chiara Oliveti (viola), Gian Marco Solarolo (oboe), Alfredo Pedretti (corno) e Cristina Monti (pianoforte).

La serata sarà dedicata alle grandi colonne sonore del cinema, con pagine celebri di Lalo Schifrin, James Horner, Hans Zimmer, Nino Rota, Ennio Morricone, Nicola Piovani, Charlie Chaplin, Maurice Jarre, Stelvio Cipriani e John Williams, oltre a un Preludio di Dmitri Shostakovich. Le trascrizioni curate per l’Ensemble Calliope offriranno al pubblico un percorso ricco di atmosfere narrative e suggestioni cinematografiche.

Domenica 27 settembre alle 15.30 sarà invece la volta del concerto Diapositive musicali, affidato al duo pianistico formato da Sugiko Chinen e Luca Arnaldo Maria Colombo.

Attivi dal 1995 e protagonisti di tournée internazionali, i due musicisti proporranno un programma che spazia dalla Suite op. 46 di Edvard Grieg alla Fantasia in fa minore di Franz Schubert, passando per l’Ouverture della Gazza Ladra di Gioachino Rossini e un pot-pourri da La Bohème di Giacomo Puccini. Un viaggio musicale che attraversa Romanticismo, Classicismo viennese e grandi pagine del teatro musicale, interpretato da un duo noto per la ricchezza timbrica e la sensibilità espressiva.

Nel corso del weekend, in occasione della rassegna Ville Aperte in Brianza, sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate all’Orto Botanico “Riccardo Villa” e al Centro Culturale Fatebenefratelli, con appuntamenti previsti sabato alle ore 15.00 e domenica alle ore 10.00 e 15.00. Un’opportunità per scoprire da vicino uno dei luoghi più suggestivi della città, grazie al percorso botanico e agli spazi culturali recentemente valorizzati. Prenotazioni: www.villeaperte.info dall’11 settembre.