Notte bianca a Civate
Il Comune di Civate con l’Ass.ne S. Andrea organizza per Sabato 25 Luglio, dalle 18.00, la Notte Bianca
Di seguito il programma:
PIAZZA ANTICHI PADRI
- dalle 18.30 e per tutta la serata gonfiabili per bambini e bancarelle
- ore 21.00 concerto con Francesca Emotion Live
- per tutta la serata Stand basket GSG Civatese e cocktail a cura di Nell Caffè
CASA DEL PELLEGRINO
- ore 20.30 visita guidata a cura dell’Associazione Luce Nascosta
SALA CIVICA – VILLA CANALI
- esposizione di mattoncini Lego e per i bambini area gioco per costruire
PIAZZA GARIBALDI
- ore 19.00 aperitivo a cura di Pasticceria Taverna
- ore 19.00 musica country con Tumbleweeds Country Band
- ore 21.00 serata latina e musica a 360° con dj Sdrommel e Jorge
- ore 22.00 bomboloni alla crema e brioches a cura di Pasticceria Taverna
CENTRO ESEDRA
- Bancarelle per tutta la serata
- ore 18.30 partenza Clean Up zona lago con Plasticfree Lombardia – da via Roncaglio 1/C
- dalle 18.00 alle 20.00 truccabimbi
- ore 20.30 concerto Mr Egg Instrumental Trio
- ore 22.30 Dj Set con Came
HOSTARIA DA EDO – Via Valle dell’Oro, 4
- dalle 21.00 She gets – Scighezz! El Rock in Lingua con Renato Ornaghi e Lucia Lella
Prossimi eventi
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
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Lecco
Lecco
9 Luglio 2026
30°C
cielo sereno
Previsioni orarie
22:00
28°/29°°C 0 mm 0% 2 mph 51% 1012 mb 0 mm/h
01:00
28°/28°°C 0 mm 0% 2 mph 58% 1014 mb 0 mm/h
04:00
25°/25°°C 0 mm 0% 4 mph 65% 1015 mb 0 mm/h
07:00
27°/27°°C 0 mm 0% 1 mph 54% 1015 mb 0 mm/h
10:00
31°/31°°C 0 mm 0% 4 mph 36% 1015 mb 0 mm/h
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