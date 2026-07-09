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giovedì, Luglio 9, 2026
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Notte bianca a Civate

Il Comune di Civate con l’Ass.ne S. Andrea organizza per Sabato 25 Luglio, dalle 18.00, la Notte Bianca

Di seguito il programma:

PIAZZA ANTICHI PADRI

  • dalle 18.30 e per tutta la serata gonfiabili per bambini e bancarelle
  • ore 21.00 concerto con Francesca Emotion Live
  • per tutta la serata Stand basket GSG Civatese e cocktail a cura di Nell Caffè

CASA DEL PELLEGRINO

  • ore 20.30 visita guidata a cura dell’Associazione Luce Nascosta

SALA CIVICA – VILLA CANALI

  • esposizione di mattoncini Lego e per i bambini area gioco per costruire

PIAZZA GARIBALDI

  • ore 19.00 aperitivo a cura di Pasticceria Taverna
  • ore 19.00 musica country con Tumbleweeds Country Band
  •  ore 21.00 serata latina e musica a 360° con dj Sdrommel e Jorge
  • ore 22.00 bomboloni alla crema e brioches a cura di Pasticceria Taverna

CENTRO ESEDRA

  • Bancarelle per tutta la serata
  • ore 18.30 partenza Clean Up zona lago con Plasticfree Lombardia – da via Roncaglio 1/C
  • dalle 18.00 alle 20.00 truccabimbi
  • ore 20.30 concerto Mr Egg Instrumental Trio
  • ore 22.30 Dj Set con Came

HOSTARIA DA EDO – Via Valle dell’Oro, 4

  • dalle 21.00 She gets – Scighezz! El Rock in Lingua con Renato Ornaghi e Lucia Lella
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