“Novecento” di Alessandro Baricco a teatro

Sabato 17 Gennaio alle 21.00, l’Auditorium di Colico ospiterà lo spettacolo teatrale Novecento, tratto dal celebre monologo di Alessandro Baricco. La durata è di circa 60 minuti e l’ingresso è libero.

Un racconto intenso e poetico che prende vita attraverso l’interpretazione di Micaela Turrisi e Andrea Bonati, accompagnati dalla musica dal vivo al pianoforte, parte integrante della narrazione. La storia è quella di un pianista, nato e vissuto su una nave senza mai scendere a terra, capace di raccontare il mondo attraverso la sua musica. Lo spettacolo unisce parola, emozione e suono in una messa in scena essenziale e coinvolgente.