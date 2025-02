Oggiono, “Incontri a Km 0” in Biblioteca

Nel mese di marzo torna l’iniziativa dedicata agli incontri con l’autore, organizzata dalla Biblioteca Civica “Franco Pirola” di Oggiono. In breve: 3 appuntamenti con l’autore, a Oggiono, presso la Biblioteca, sita in Via Vittorio Veneto 1, di sabato, alle ore 16:00.

Secondo incontro con Gianluca Morassi Sabato 15 marzo 2025 alle ore 16.00. Gianluca Morassi presenta “Blec : una storia nera tra ribolla e merlot”. Un cadavere senza nome viene ritrovato sulle colline vicino a Cividale. A indagare sul caso è l’ispettore Alvise Fant della questura di Udine. Fant si muove tra i paesi dei colli orientali del Friuli, conosciuti per i loro vini e per i dolci paesaggi. Grazie alle testimonianze raccolte nelle osterie e alla bicicletta del morto, Fant riesce a scoprirne l’identità: è un ex insegnante di ginnastica che aveva intensi rapporti con studiosi dell’ex blocco sovietico. Mentre l’indagine avanza con fatica, viene trovato un altro cadavere. A unire i due casi, i messaggi anonimi che lasciano intendere che potrebbe trattarsi di una vendetta. Ma da parte di chi? L’inchiesta si intreccia con flash back che riportano l’ispettore a dieci anni prima e alla morte a Udine di una promessa dell’atletica leggera. Dopo qualche sorpresa, le indagini subiscono un’accelerazione… Gianluca Morassi, giornalista professionista, nato ad Udine ma ormai da tanti anni residente a Lecco, dopo aver pubblicato alcuni libri sull’atletica leggera, sua disciplina sportiva preferita, è ora anche autore di libri gialli.