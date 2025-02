Oggiono, “Incontri a Km 0” in Biblioteca

Nel mese di marzo torna l’iniziativa dedicata agli incontri con l’autore, organizzata dalla Biblioteca Civica “Franco Pirola” di Oggiono. In breve: 3 appuntamenti con l’autore, a Oggiono, presso la Biblioteca, sita in Via Vittorio Veneto 1, di sabato, alle ore 16:00.

Terzo incontro con Francesca Stucchi Sabato 29 marzo 2025 alle ore 16.00. Francesca Stucchi presenta “Nel vento dei desideri”. Il romanzo si ispira alla storia vera del canoista paralimpico derviese Kwadzo Klokpah. Il libro racconta di un viaggio dall’Africa al Lago di Como, dall’abbandono al calore di una famiglia. Un sogno nato per caso, custodito nel cuore e fatto volare in alto con il coraggio dei campioni. Kwadzo è un esempio per tutti. Per le persone che sentono il peso di limiti e insicurezze, per quelli che pensano di non contare niente, per chi parte svantaggiato su tutti i fronti. Per quelli che cadono e non hanno la forza di rialzarsi, per chi ha tutto, ma non ha un sogno. Un messaggio di fiducia nella vita e nella bontà dell’uomo.