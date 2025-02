Oggiono, “Incontri a Km 0” in Biblioteca

Nel mese di Marzo torna l’iniziativa dedicata agli incontri con l’autore, organizzata dalla Biblioteca Civica “Franco Pirola” di Oggiono. In breve: 3 appuntamenti con l’autore, a Oggiono, presso la Biblioteca, sita in Via Vittorio Veneto 1, di Sabato, alle ore 16:00.

Primo incontro con Ivano Gobbato Sabato 8 marzo ore 16.00. Con semplici riflessioni sulle tematiche narrative attraverso un linguaggio familiare e comprensibile, Gobbato prova a mettere in luce la struttura del libro mostrando come anche le scelte “tecniche” degli autori contribuiscano alla creazione di mondi che sono i nostri stessi mondi, ciò anche quando si trovano in apparenza in luoghi lontani dalle nostre vite: gli autori che li hanno creati hanno espresso in essi le loro esperienze e soprattutto un profondo bisogno di comunicare. “Ultimo brindisi” è una delle poesie più struggenti della letteratura russa, scritta da una poetessa che andrebbe (ri)scoperta in Italia: Anna Andréevna Achmatova, una delle figure più importanti della poesia russa del Novecento. L’incontro con una grande artista, e una grande donna per la storia che ha avuto, costituisce il modo migliore per onorare la Festa della Donna e celebrare la Giornata Mondiale della Poesia del 21 marzo.