“Ogni bambino ha diritto ad una famiglia” – Serata di sensibilizzazione sul tema dell’adozione.

“Raccontiamo l’adozione” è una associazione di genitori adottivi, con la finalità di informare, confrontarsi, aiutare le famiglie adottive e le coppie che intendono adottare. L’associazione nasce nel 2003 dall’idea di alcune famiglie adottive, che si erano conosciute durante gli incontri organizzati dal Centro Adozioni dell’ASL di Lecco nel corso dell’anno di affido preadottivo. Altre famiglie si sono poi unite e, nel febbraio 2004, è avvenuta la costituzione ufficiale.

Fabio Selini vive in un piccolo paese in provincia di Bergamo. È sposato ed è due volte papà. Lavora come coordinatore del servizio animazione in una grande struttura per anziani. Oltre all’amore per la famiglia coltiva una grande passione per il calcio, come tifoso del Torino, e per la lettura e scrittura. E’ autore di numerosi libri sul tema dell’adozione.

La serata è aperta a tutti, con prenotazione obbligatoria compilando la scheda sul sito internet:

www.raccontiamoladozione.net

Per ulteriori informazioni:

info@raccontiamoladozione.net

331 318 0311