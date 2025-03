Appuntamento a Imbersago per l’ensemble vocale femminile Etiainen diretto da Bianca Rolfini. Domenica 9 Marzo alle 16.00 l’ensemble si esibirà presso Mediateca di Imbersago, in via Cavour 8 nello spettacolo “Oltre le mimose” e proporrà un viaggio musicale dal classico al pop.