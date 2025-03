Appuntamento per l’ensemble vocale femminile Etiainen diretto da Bianca Rolfini. L’8 marzo alle 21.00 presso l’Auditorium comunale “G. Spezzaferri”, in piazza degli Eroi 3 a Merate, presenterà “La Musica è Donna”: armonie, parole e note dal classico al pop, in occasione della Giornata internazionale della donna.