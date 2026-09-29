Oltre lo Sguardo
Il rapporto è reciproco: la musica interviene sul comportamento del sistema visivo e ne modifica dinamiche e trasformazioni; allo stesso tempo, ciò che emerge nello spazio audiovisivo diventa uno stimolo per nuove direzioni musicali e improvvisative.
Il pianoforte di Dado Moroni attraversa e trasforma materiali, segni e memorie di Traiettorie di Attimi, facendoli riemergere in una forma nuova: non più opere da incontrare nello spazio della mostra, ma elementi di un’esperienza che prende forma dal vivo, nel tempo della musica.
Oltre lo sguardo porta così Traiettorie di Attimi fuori dallo spazio della mostra, verso un territorio in cui immagine e suono continuano a generare relazioni, deviazioni e nuove possibilità.
La partecipazione alla serata è a prenotazione obbligatoria e offerta libera. I posti sono limitati. È possibile prenotare attraverso questo link.