Dopo aver attraversato per mesi immagini, luoghi e storie, Traiettorie di Attimi – 30 anni di ACMT ODV arriva al suo ultimo appuntamento, m a le traiettorie non si chiudono. Con Oltre lo sguardo – la performance ibrida di Dario Moroni i programma per Venerdì 9 Ottobre alle 20.30 presso la Camera di Commercio di Lecco – il progetto cambia forma e si apre a una nuova esperienza.

Il pianoforte di Dado Moroni diventa il centro di una performance costruita sul dialogo tra musica, immagine e improvvisazione. Il concerto attraversa territori diversi, lasciando spazio alla sensibilità, alla libertà interpretativa e alla capacità di Moroni di muoversi tra strutture armoniche, variazione e improvvisazione jazzistica.

Il duo Visual Substance (Nicola Villa e Mauro Spagnoli) costruisce intorno alla musica un ambiente visivo generativo e interattivo, senza cercare di illustrarla.

Il rapporto è reciproco: la musica interviene sul comportamento del sistema visivo e ne modifica dinamiche e trasformazioni; allo stesso tempo, ciò che emerge nello spazio audiovisivo diventa uno stimolo per nuove direzioni musicali e improvvisative.

Il pianoforte di Dado Moroni attraversa e trasforma materiali, segni e memorie di Traiettorie di Attimi, facendoli riemergere in una forma nuova: non più opere da incontrare nello spazio della mostra, ma elementi di un’esperienza che prende forma dal vivo, nel tempo della musica.

Oltre lo sguardo porta così Traiettorie di Attimi fuori dallo spazio della mostra, verso un territorio in cui immagine e suono continuano a generare relazioni, deviazioni e nuove possibilità.

La partecipazione alla serata è a prenotazione obbligatoria e offerta libera. I posti sono limitati. È possibile prenotare attraverso questo link.