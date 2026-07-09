Omaggio a Micheal Jackson: concerto dei King of Pop Tribute Band

Prosegue il calendario della VII edizione del Varenna Festival, promosso e finanziato dall’Amministrazione Comunale di Varenna in collaborazione con l’Associazione Elysium Chorus.

Domenica 12 luglio, alle 21.15, nella splendida cornice di Piazza San Giorgio, il pubblico potrà assistere gratuitamente a uno spettacolo di grande energia e coinvolgimento dedicato all’indimenticabile Michael Jackson.

Protagonisti della serata saranno i King of pop tribute band, un progetto nato per portare sul palco tutta la magia del Re del Pop attraverso uno show fedele all’originale, capace di coniugare qualità musicale, impatto visivo, coreografie spettacolari ed effetti scenici di grande suggestione.

Passione, professionalità e dedizione hanno reso i King Of Pop una delle tribute band più apprezzate del panorama europeo. Fondata nel 2012, la formazione è stata la prima in Europa a collaborare con Jennifer Batten, storica chitarrista di Michael Jackson, un’importante attestazione della qualità artistica del progetto.

Lo spettacolo vede protagonisti musicisti accomunati dall’amore per la musica e per la figura artistica di Michael Jackson, impegnati a ricreare con straordinaria fedeltà le sonorità, le atmosfere e l’energia dei suoi concerti. Un viaggio attraverso i più grandi successi dell’artista che ha rivoluzionato la storia della musica pop.

A guidare la band è Vittorio Masullo, cantante e frontman riconosciuto da MTV come il migliore impersonator italiano di Michael Jackson. Con una straordinaria cura dei dettagli interpretativi, vocali e scenici, Masullo ripercorre insieme alla band le hit più celebri del repertorio jacksoniano, regalando al pubblico un’esperienza coinvolgente ed emozionante.