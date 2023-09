OMAGGIO A ORNELLA VANONI

Questo quintetto, formato da Annamaria Musajo, alla voce, Marcello Noia, al Sax Leonardo Di Virgilio, al piano Massimo Pintori, alla batteria e Giuseppe Lapalorcia, al basso elettrico e contrabbasso vi proporrà una carrellata di successi della grande Ornella Vanoni in versione jazz, funky and blues, dando risalto per l’appunto ai brani più rappresentativi del cantautorato italiano e della bossa nova brasiliana. Un repertorio rivisitato in versione jazz ma fruibile da tutti, proprio per la popolarità dei brani proposti; lo stesso inframmezzato da commenti e brevi racconti biografici.