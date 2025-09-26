Open Day del Corpo Musicale Santa Cecilia di Valmadrera
Il Corpo Musicale Santa Cecilia di Valmadrera invita all’Open Day della Scuola Allievi, in programma Sabato 27 Settembre dalle 15.00 alle 18.00 presso la sede di via San Martino.
L’iniziativa è l’occasione ideale per conoscere da vicino le attività della scuola, incontrare gli insegnanti, scoprire gli strumenti musicali e ricevere tutte le informazioni sui corsi in partenza. Durante il pomeriggio sarà possibile assistere a dimostrazioni pratiche e provare direttamente alcuni strumenti.
Il pomeriggio sarà arricchito anche dall’esibizione della Junior Band, l’organico giovanile della banda, formato proprio dagli allievi della scuola: un momento speciale per ascoltare dal vivo l’entusiasmo e l’impegno dei giovani musicisti.
L’Open Day è aperto a tutti, dai più piccoli agli adulti, a chi desidera avvicinarsi per la prima volta alla musica e a chi vuole approfondire il proprio percorso musicale.
