giovedì, Settembre 25, 2025
Open Day della Scuola Allievi della Filarmonica “Giuseppe Verdi”

Sabato 27 settembre dalle 14:30 alle 18.00, si terrà l’Open Day della Scuola Allievi della Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Lecco in via don Antonio Invernizzi 31.

La grande novità di quest’anno sono le dieci borse di studio messe a disposizione dei nuovi iscritti grazie al sostegno di Czechoslovak Group. Per aggiudicarsi questo significativo sostegno dell’importo di euro 200 a testa, gli interessati dovranno compilare successivamente all’Open Day il modulo che si trova a questo link.

La scuola della Filarmonica si rivolge naturalmente a bambini e ragazzi, ma sono benvenute persone di tutte le età animate dal desiderio di immergersi nel mondo della musica. Durante l’intero pomeriggio di sabato sarà possibile ascoltare e provare insieme ai maestri gli strumenti disponibili: flauto traverso, clarinetto, sassofono, tromba, corno, trombone, eufonio, basso tuba e percussioni. Alle lezioni di strumento si accompagna regolarmente lo studio della teoria e del solfeggio ed è inoltre possibile partecipare a esercitazioni di musica d’insieme gratuite per i nuovi allievi.

Per i più piccoli è infine disponibile il corso di propedeutica musicale, tenuto da insegnanti giovani e competenti, con esperienza nel settore musicale ed educativo.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito o contattare i responsabili all’indirizzo e-mail bandaverdilecco@libero.it e al numero 338 8008131 (Tiziano Rusconi).

