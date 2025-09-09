RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Open Day dell’Accademia Musicale Valsassina

Domenica 14 settembre, dalle 16.00 alle 18.30, l’Accademia Musicale Valsassina celebra l’apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico 2025/2026 con un doppio appuntamento nella sua sede di Via Roma 42 a Barzio: alle 16.00 il concerto dei Maestri e degli allievi dei corsi professionali, seguito dall’Open Day dei corsi di musica, canto e danza, dalle 17.00 alle 18.30.

L’Accademia, punto di riferimento sul territorio per la didattica musicale moderna e per la formazione nelle arti dello spettacolo, apre così le porte a chi desidera conoscere da vicino le attività proposte. Durante l’Open Day sarà possibile partecipare a lezioni di prova gratuite, visitare la struttura e le aule, incontrare i docenti e ricevere informazioni dettagliate sui programmi di studio.

Come sempre, si punta sulla qualità, sull’esperienza, sull’innovazione e sulla grande varietà dell’offerta formativa che è ampia e diversificata con indirizzi specifici per ogni fascia d’età e livello nonché percorsi personalizzati, volti ad accontentare ogni tipo di esigenza e d’ambizione; corsi di canto, chitarra, batteria, pianoforte, laboratori ritmici e musicali per bambini dai 3 ai 6 anni, teoria, armonia, solfeggio, ear training, musica d’insieme e masterclass integrative. Non mancano le discipline legate alla danza, con corsi di hip hop, danza moderna e propedeutica/gioco danza, pensati per bambini, ragazzi e adulti.

A partire dal 15 settembre la segreteria sarà a disposizione dal lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 20.00. per informazioni e per raccogliere le nuove iscrizioni. Tel. 0341 997057 – WhatsApp (solo messaggi/No chiamate) 389 8351704 E-Mail: info@accademiamusicalevalsassina.it – Sito Web: www.accademiamusicalevalsassina.it. L’avvio ufficiale delle lezioni è previsto per Lunedì 29 Settembre.

Data

14 Settembre 2025

Ora

16:00 - 18:30

Ora locale

  • Fuso orario: America/New_York
  • Data: 14 Settembre 2025
  • Ora: 10:00 - 12:30

Luogo

’Accademia Musicale Valsassina, in via Roma 42 a Barzio
