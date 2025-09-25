Il comitato genitori di Civate in collaborazione con Nirvana Verde e con il Patrocinio del Comune di Civate, organizza una giornata di: Orienteering in famiglia per Sabato 27 settembre alle 14.30. Il r itrovo sarà in piazza della Chiesa e le iscrizioni sono da consegnare entro venerdì 26 Settembre tramite il QR Code presente sulla locandina. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.