Torna la magia del Natale tra luci e ghiaccio: al via la 7ª edizione di Orrido Ice Christmas da Sabato 28 Novembre a Domenica 28 febbraio.

Per l’occasione, il celebre Orrido di Bellano, la spettacolare gola naturale scavata nel corso dei secoli dalle acque del torrente Pioverna, si vestirà di ghiaccio e si trasformerà in un ambiente suggestivo ispirato alla celebre serie di film L’era glaciale.

Tra luci, ghiacci, e ambientazioni i visitatori saranno accompagnati in un percorso immersivo in cui la straordinaria conformazione naturale dell’Orrido incontrerà la fantasia e la magia delle ambientazioni invernali. Le imponenti pareti rocciose, le cascate e le passerelle sospese diventeranno parte di un allestimento capace di regalare nuove emozioni a ogni passo.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza contribuiranno giochi di luce e installazioni scenografiche, studiati per valorizzare gli spazi naturali e creare un’atmosfera incantata, capace di stupire grandi e piccoli.

La magia di Orrido Ice Christmas prenderà ufficialmente il via sabato 28 novembre alle 17.00, con una grande inaugurazione all’Orrido di Bellano. Il momento dell’accensione delle luci sarà accompagnato da uno spettacolare show coreografico di luci, colori e scie luminose, che darà ufficialmente il via alla nuova edizione dell’evento. La festa proseguirà anche per le vie del paese, dove ad animare l’atmosfera natalizia arriveranno la luminosissima e musicale Slitta di Babbo Natale e la Parata di Natale sui trampoli, per coinvolgere e divertire grandi e piccoli. A conclusione dei festeggiamenti, una calda merenda insieme.