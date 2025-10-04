“Ottobre a Casate” – Gli eventi di ottobre a Casatenovo

Il Comune di Casatenovo, insieme alle associazioni del territorio, presenta il calendario degli eventi “Ottobre a Casate”, un mese ricco di appuntamenti dedicati alla cultura, alla solidarietà e al tempo libero. Il programma propone iniziative per tutte le età e interessi: dalla Festa dei Nonni alla Mostra Bonsai, dagli incontri di filosofia e geopolitica dell’UTE – Università per Tutte le Età, agli spettacoli teatrali della rassegna Fiorile d’Autunno, passando per i gruppi di lettura in biblioteca, i laboratori di Sferruzzare Solidale e sino ad arrivare all’importantissimo anniversario in memoria di Graziella Fumagalli. Un invito a scoprire il territorio, a partecipare alle tante occasioni proposte e rafforzare il senso di comunità attraverso la cultura ed esperienze condivise.

Di seguito le locandine con gli eventi: