RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
15.7 C
Comune di Lecco
sabato, Ottobre 4, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

“Ottobre a Casate” – Gli eventi di ottobre a Casatenovo

Il Comune di Casatenovo, insieme alle associazioni del territorio, presenta il calendario degli eventi “Ottobre a Casate”, un mese ricco di appuntamenti dedicati alla cultura, alla solidarietà e al tempo libero. Il programma propone iniziative per tutte le età e interessi: dalla Festa dei Nonni alla Mostra Bonsai, dagli incontri di filosofia e geopolitica dell’UTE – Università per Tutte le Età, agli spettacoli teatrali della rassegna Fiorile d’Autunno, passando per i gruppi di lettura in biblioteca, i laboratori di Sferruzzare Solidale e sino ad arrivare all’importantissimo anniversario in memoria di Graziella Fumagalli. Un invito a scoprire il territorio, a partecipare alle tante occasioni proposte e rafforzare il senso di comunità attraverso la cultura ed esperienze condivise.

Di seguito le locandine con gli eventi:

Tags: , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
.
.
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -