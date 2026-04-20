“Over Color” serata musicale con Cris Devil e Daniele Fortuna

Sabato 9 Maggio, dalle 17.00 alle 19.00, presso il poliedrico spazio musicale Guitar Sauce a Civate, si terrà un evento, dal titolo Over Color, che intreccia arte e musica, alla presenza di due artisti di fama internazionale, rappresentati dalla galleria Zanini Arte: Cris Devil e Daniele Fortuna.

All’interno di questo luogo di ricerca e sperimentazione musicale, dove ogni chitarra, rigorosamente da collezione, racconta un frammento straordinario della storia della musica mondiale, i due artisti italiani della scena dell’arte contemporanea presenteranno una selezione di opere uniche realizzate ad hoc. Il progetto espositivo nasce con l’intento di creare un dialogo profondo tra l’arte e le personalità che hanno marcato il mondo del rock negli ultimi decenni.

La serata si configura come un evento dinamico e immersivo, in cui il pubblico potrà vivere l’energia e l’emozione vibrante della musica attraverso l’esposizione artistica, accompagnata da performance musicali live. Il progetto vuole celebrare il savoir-faire e la maestria del “fatto a mano”: pezzi unici, originali e inimitabili, che sono passati tra le mani dei chitarristi più celebri a livello mondiale, si affiancano a dipinti e sculture d’autore che narrano il genio creativo.