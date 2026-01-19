Oxana Palatskaya presenta “Io sono Babushka”

L’università della terza età della Valsassina ospita a Introbio, in località Sceregalli, presso la sede del soccorso centro Valsassina, l’incontro con Oxana Palatskaya, autrice del libro Io sono Babushka. L’evento, condotto dal giornalista Paolo D’Anna, è in programma per Mercoledì 21 Gennaio alle 16.00 ed è a ingresso gratuito.