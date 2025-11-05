Paesaggi ed Emozioni dalle profondità della terra
Venerdì 7 Novembre alle 21.00 si terrà presso l’Officina Badoni a Lecco l’evento dal titolo Paesaggi ed Emozioni dalle profondità della terra organizzato dal Gruppo Speleologico Lecchese CAI Lecco e parte della rassegna culturale Monti Sorgenti.
Gigi Casati, socio della sezione, è uno dei più importanti speleologi subacquei a livello internazionale. Dal 1984, anno di inizio delle sue prime esplorazioni, si avventura nelle grotte sommerse più affascinanti del mondo. Oltre ad essere un grande esploratore, contribuisce anche alla formazione di nuovi speleosubacquei sfruttando la sua grande esperienza in questa disciplina che lo ha visto anche innovatore della tecnica.
Detentore di molti record italiani e mondiali, in ogni immersione si spinge oltre il limite del conosciuto per portare luce nelle profondità più remote.
Nella serata racconterà cosa vuol dire condurre esplorazioni speleosubacquee, come si fa a svolgere questo tipo di immersioni e condividerà emozioni e istantanee delle sue ultime attività.
