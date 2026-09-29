Paola Sbarbada Ferrari presenta il suo romanzo “Monsieur Soleil – oltre le apparenze”
Per il ciclo Incontro con gli autori, sabato 10 ottobre alle 15.00, presso la biblioteca civica “Giuseppe Panzeri” di Galbiate Paola Sbarbada Ferrari presenterà il suo romanzo Monsieur Soleil – oltre le apparenze.
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Lecco
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30 Settembre 2026
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